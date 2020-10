„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 21. Oktober : Ein langer Tag, bevor es im San Siro ernst wird

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 21. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Aufstehen, Frühstücken, leichtes Anschwitzen, Mittagessen - und dann haben die Borussen immer noch einige Stunden Zeit bis zum Anpfiff. Ein langer Tag steht Marco Rose und seinem Team in Mailand bevor. Vor dem Spiel um 21 Uhr und der Abfahrt zum Stadion wird die Mannschaft - im Rahmen der Hygieneverordnung - noch einen kleinen Spaziergang unternehmen. Zudem werden die Spieler auch noch ausreichend Zeit für einen Mittagsschlaf haben. Am späten Nachmittag wird es außerdem noch das sogenannte „Pre-Match-Meal“ geben, die letzte Mahlzeit vor dem Spiel. Dort wird vorzugsweise Paste serviert, um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen.

Und sonst noch? Hier können Sie sich kostenlos Tickets für die Trainingseinheiten der Fohlen sichern. Bis zu 300 Fans sind am Trainingsplatz erlaubt. Am 14. Oktober begann der Vorverkauf für das Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid. Inhaber einer Dauerkarte Plus dürfen bis zu zwei Tickets für die Partie am 27. Oktober kaufen. Wer mehrere Dauerkarten Plus besitzt, darf sich die entsprechende Anzahl an Tickets sichern.