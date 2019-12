Borussia im Elisabeth-Krankenhaus : Ein Arztkittel als Dokument einer guten Beziehung

Borussia zu Gast in der „Eli“-Kinderklinik: Chefarzt Wolfgang Kölfen (hinten) mit (v.l.L Lászlo Bénes, Marco Rose und Stefan Lainer. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der weiße Kittel ist in die Jahre gekommen. Aber er ist ein Zeitdokument. Er hat alle 19 Besuche der Borussen im Elisabeth-Krankenhaus mitgemacht und ist voller Unterschriften von Trainern und Spielern aus zwei Borussia-Dekaden.

Der Flur der Kinderstation ist rappelvoll. Die drei Gäste haben an einem Tisch Platz genommen hinter Schoko-Weihnachtsmännern im Borussia-Design. „Die Seele brennt“, sagt ein Knirps als die Borussia-Hymne gespielt wird. Der Nachwuchs kennt sich aus. Vom Arm der Mutter hat er einen guten Blick auf die Autogramme schreibenden Borussen. Er hat indes mehr Augen für Jünter. Auch der hat signierte Fotos von sich dabei. Kölfen hat alte Bilder ausgedruckt. Unter anderem eins von Meistertrainer Hennes Weisweiler mit der Schale. Der Arzt hat Marco Rose eingearbeitet in die Szene. Borussia ist Spitzenreiter, da darf man als Fan so etwas schon mal tun. Wer sich auf der Station umschaut, findet viel Borussia. Fahnen hängen von der Decke, es gibt ein Foto vom früheren Kapitän Granit Xhaka und sogar ein eigenes Borussia-Zimmer.