Tom Gaal (viermal)

Bereits 2019 erhielt er nach einem Testspiel-Einsatz Sonderlob von Marco Rose. Im Sommer darauf zog Gaal weiter zum VfL Wolfsburg II und kehrte nach nur einem Jahr zurück. Adi Hütter berief ihn erstmals am 15. Dezember 2021 gegen Eintracht Frankfurt in den Kader, drei weitere Male war er in der Rückrunde gefragt. Noch könnte Gaal einer der wenigen in Mönchengladbach geborenen Bundesligaspieler von Borussia werden.