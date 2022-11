Christian Dorda (08.11.2008)

Was hat Christian Dorda mit Günter Netzer, Jupp Heynckes, Herbert Laumen, Marcell Jansen, Marc-André ter Stegen sowie den Zwillingen Erwin und Helmut Kremers gemeinsam? Er wurde in Mönchengladbach geboren. Aufgewachsen ist Dorda jedoch in Wegberg, weshalb er immer „der Wegberger“ war. 2008 spülte ihn der Trainerwechsel von Jos Luhukay über Christian Ziege zu Hans Meyer unverhofft in die Startelf bei einem Auswärtsspiel in Bielefeld – zu jener Zeit scheinbar der einzige fremde Ort, an dem Borussia gewinnen konnte. Als linker Verteidiger brachte Dorda gute Voraussetzungen mit, bis heute hat der deutsche Fußball auf dieser Position Probleme. Doch mehr als sieben Einsätze für Borussias Profis wurden es nicht. Zwischenzeitlich spielte Dorda in den Niederlanden und in Belgien.