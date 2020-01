Es begann nach dem 1:0-Derby-Sieg am 4. Spieltag beim 1. FC Köln. Gibt es eine bessere Geburtsstätte für Borussia-Kult als das Stadion des rheinischen Erzrivalen? Jedenfalls ging es so: Marcus Thuram griff sich die Eckfahne, spießte sein Trikot drauf und stemmte die selbst gebastelte Standarte in die Luft. Seither ist Thurams Eckfahnen-Jubel zum Ritual nach Siegen geworden