Zwei Borussen bleiben noch länger : Eberl verkündet Doppel-Vertragsverlängerung

Mönchengladbach Nach Florian Neuhaus haben zwei weitere Borussen ihre Verträge verlängert. Co-Trainer Frank Geideck hat einen neuen Kontrakt bis 2022 unterschrieben, Laszlo Bénes ein Arbeitspapier bis 2024.

Es ist momentan eine Zeit,die jedem Borussen Spaß machen dürfte. In der Bundesliga Tabellenführer, in der Europa League nun alles in der eigenen Hand, in der Länderspielpause waren die Erlebnisse äußerst positiv – und auch die Nachrichten, die die Gladbacher derzeit zu verkünden haben, sind sehr positiv. So auch am Donnerstag.