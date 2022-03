Borussias Geschäftsmodell : Ex-Manager Eberl soll Hütter einen Börsengang in Aussicht gestellt haben

Mönchengladbach In seinen ersten acht Monaten bei Borussia Mönchengladbach ist einiges anders gelaufen, als Trainer Adi Hütter bei seinem Jobantritt erwartet haben dürfte. Ein Bericht thematisiert nun, womit Manager Max Eberl bei Hütter geworben haben soll.

Vor acht Monaten hat Adi Hütter seine Arbeit als Cheftrainer Borussias aufgenommen. Er wollte mit dem Verein um die Rückkehr nach Europa spielen, die Realität ist eine andere. Borussia steckt vor der Reise zum VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Abstiegskampf. Es fehlt die Konstanz, die Saison ist ein Auf und Ab mit der Tendenz nach unten. Zudem hat sich Manager Max Eberl verabschiedet, der Hütter für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt geholt hatte und mit dem Trainer eine neue Gladbach-Ära starten wollte. „Es war ein Nackenschlag“, gab danach Hütter zu.

Der Trainer hat Akzente gesetzt, hat neue Talente wie Manu Koné, Joe Scally und Luca Netz eingebaut, doch hatte er wohl mit ganz anderen Voraussetzungen gerechnet, was den Kader angeht. Eberl hatte nach zwei Jahren ohne großen neuen personellen Input gehofft, im Sommer 2021 durch Transfers von Topspielern Geld zu generieren, um Hütter mit dann weiteren Zugängen einen Kader nach seinen Vorstellungen zu basteln. Doch kam kein Deal zustande und so fehlte Geld für Zukäufe. „Die Vorstellungen, die besprochen wurden, konnten nicht alle so umgesetzt werden“, sagte Hütter nun der „Sport Bild“.

Zu den besprochenen Vorstellungen gehört wohl auch die Idee einer wirtschaftlichen Neuausrichtung des Klubs. Eberl hatte einige Wochen vor seinem Abgang in einer Pressekonferenz angedeutet, dass es notwendig sei, das aktuelle Geschäftsmodell anzupassen. „Man muss sich immer Gedanken machen, auch wenn man die Konkurrenten in der Liga sieht, und für sich strategisch Entscheidungen fällen. Darum kann es sein, dass mehr Vereine kreativere Wege wählen, sich dementsprechend aufzustellen“, sagte Eberl im Januar. Gegenüber Hütter habe er, so die „Sport Bild“, einen Börsengang der Profi-Abteilung im Stil von Borussia Dortmund in Aussicht gestellt.

Derartige Geldquellen zu erschließen, ist indes aktuell kein Thema bei Borussia, auch wenn im Hintergrund stets über mögliche neue Ansätze sinniert wird. „Natürlich denken wir immer in alle möglichen Richtungen und prüfen Optionen, um Borussia voranzubringen. Doch müssen die Ideen zu uns und zu unserer Situation passen. Was ich aber versichern kann: Wir werden uns treu bleiben. Auch das klare Bekenntnis zu 50 plus 1 gehört zum Gladbacher Weg. Davon werden wir nicht abweichen“, sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers Mitte Februar im Gespräch mit unserer Redaktion zu dem Thema.

Modelle wie Anteilsverkäufe im Stil des FC Bayern oder eines Börsengangs wie beim BVB schloss Schippers damit nicht explizit aus, die Hinzunahme eines Groß-Investors wie bei Hertha BSC kommt für Gladbach aber nicht in Frage. Doch müssen erst die Folgen der Pandemie aufgearbeitet werden, bevor über neue Ideen nachgedacht werden kann. „Für uns geht es in den nächsten ein, zwei Spielzeiten erst mal darum, uns zu stabilisieren und wieder positive Zahlen zu schreiben, damit wir den Ist-Zustand vor Corona erreichen und wieder sagen können: Wir sind nicht reich, aber gesund“, sagte Schippers.

Ergo: Der Sport muss das Geld für den Umbruch selbst verdienen durch Erfolg und Transfers, wie gehabt. Auf der Basis ist es nun an Eberls Nachfolger Roland Virkus, Borussia im Sommer „hüttriger“ zu machen. Die Liste jener Spieler, die er gern gehabt hätte im Sommer 2021 liegt sicher noch vor, man muss schauen, was realisierbar ist. Es muss transferiert werden, um neue Spieler holen zu können. Europa ist in weiter Ferne, da sind keine Einnahmen zu erwarten.