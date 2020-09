Verlängern oder verkaufen : Eberls klare Ansage bei Zakaria, Ginter und Elvedi

Mönchengladbach Borussias Manager stellte im „Doppelpass“ bei Sport1 klar: Wenn die Verträge von Denis Zakaria, Matthias Ginter und Nico Elvedi nicht verlängert werden, muss Borussia sie 2021 verkaufen.

Verlängern oder verkaufen – das sind die Optionen, die Max Eberl bei den Personalien Denis Zakaria, Matthias Ginter und Nico Elvedi hat. Das hat Borussias Manager am Sonntag im „Sport 1 Doppelpass“ klargestellt. Die Kontrakte der drei Leistungsträger enden jeweils 2022. Werden sie nicht vorzeitig verlängert, werden sie Borussia nach dieser Saison verlassen, weil Borussia auf die Transfereinnahmen nicht verzichten kann.

Was speziell Zakaria, Ginter und Elvedi angeht, „kann ich nicht bei drei solchen Spielern, die uns alle Geld gekostet haben, einfach sagen: Wir lassen die Verträge auslaufen. Das werden Gespräche sein, die in der nächsten Zeit anstehen, um Perspektiven auszuloten“, kündigte Eberl an.