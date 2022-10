Gladbachs Ex-Manager : Eberl enttäuscht von Borussia und ihren Fans

Foto: dpa/Uwe Anspach 22 Bilder Das ist Max Eberl

Mönchengladbach Borussias Ex-Manager Max Eberl hat nun in einem Interview erklärt, warum er im Januar in Gladbach aufgehört hat, warum er von den Gladbach-Fans und Borussia enttäuscht ist und warum er sich nun für den Job bei RB Leipzig entschieden hat.

Seit seinem Rückzug vom Manager-Job bei Borussia im Januar hat sich Max Eberl nur spärlich zu Wort gemeldet. Einmal im Mai, als er einen offenen Brief an das Gladbacher Fanprojekt schrieb, um seine Entscheidung zu erklären. Und dann, als er seinen Vertrag in Gladbach aufgelöst und den neuen bei RB Leipzig unterschrieben hatte. Nun gab er der „Welt am Sonntag“ das erste große Interview, das am Sonntag veröffentlicht wird. Vorab gaben „Welt“ und „Bild“ Auszüge von Eberls Aussagen bekannt.

Am 15. Dezember wird Eberl die Arbeit bei den Sachsen aufnehmen. „Ich habe einfach Bock für Leipzig zu arbeiten“, stellt er klar. Dass die Wahl des neuen Arbeitgebers nicht allerseits auf Verständnis stoßen würde, war Eberl bewusst. „Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wie wichtig es mir jahrelang war, den Menschen zu gefallen – dass die Fans und die Leute um mich herum zufrieden sind mit dem, was ich mache. Heute aber sage ich: Am Ende gibt es nur einen, dem du wirklich Rechenschaft ablegen musst, und das bist du selbst“, erklärt er.

Foto: dpa/Tom Weller 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Frankfurt aussehen

Er sprach auch über den offenen Brief des Fan-Projekts. „Die darin geäußerte Enttäuschung darüber, dass ich zu RB gehe, verstehe ich. Aber nicht, dass mir Lügen und Theaterspiel vorgeworfen wird – und dass der Klub so etwas nicht umgehend zurückweist. Im Verein wissen sie, wie es mir gegangen ist und wie oft ich in Gesprächen geweint und gesagt habe, dass ich nicht mehr kann. Deshalb enttäuschte es mich sehr, dass Menschen, mit denen ich 23 Jahren lang fast täglich zusammengearbeitet habe, mir nicht glauben. Das kann ich nicht verstehen“, sagt Eberl.

Auch von seinem Ex-Arbeitgeber Borussia ist Eberl an der Stelle enttäuscht. „Dass das unkommentiert stehen gelassen und nicht eingeordnet wird, wenn man mir in einem offenen Brief vorwirft, ich würde Menschen mit Burnout oder Depressionen diskreditieren, kann ich nicht verstehen. Die Menschen, die so etwas schreiben, sind das Problem. Mit mir hat sich jemand zu Wort gemeldet, der psychisch angeschlagen, der krank war – und ihm wird nicht geglaubt“, sagt Eberl.

Lesen Sie auch Chronologie über drei Jahre : Das unschöne Ende der Ära Max Eberl bei Borussia

Eberl war ausgebrannt, so sagt er. Darum machte er Schluss mit Gladbach – nachdem es zuvor auch privat eine Trennung gegeben hatte. „23 Jahre war ich insgesamt in Mönchengladbach; ohne Pause, ohne Zeit, mal etwas zu reflektieren und zu verarbeiten. Dazu gehört zum Beispiel auch Privates, wie die Trennung vor knapp dreieinhalb Jahren von meiner Frau nach knapp 25 Jahren. Max Eberl ist immer marschiert“, sagt Eberl. Und: „Ich wollte den größtmöglichen Erfolg für den Klub und habe mich komplett hingegeben. Am Ende aber war der Berg zu groß. Ich war in einer Sackgasse. Inzwischen weiß ich das. Doch es hat gedauert, bis ich das gemerkt habe und akzeptieren konnte, dass der Fußball mal nicht der Mittelpunkt in meinem Leben ist."