Virtuelle Bundesliga : Herrmann sichert Borussias Tabellenführung im Spitzenspiel

Yannick Reiners (l.) und Eleftherios Ilias zocken für Borussia. Foto: Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach ist Tabellenführer – zumindest in der Virtuellen Bundesliga. Dort läuft es für die Gladbacher in dieser Saison bislang äußerst erfolgreich. Am Dienstag wurde der aktueller Meister Werder Bremen klar besiegt.

In der Virtuellen Bundesliga (VBL) haben die Borussen ihre Top-Platzierung auch im neuen Jahr verteidigt. Beim Doppel-Spieltag hießen die Gegner auf der Konsole am Dienstagabend Werder Bremen und Hannover 96.

Gegen das E-Sports-Team von Werder Bremen war die Bilanz makellos: Sowohl Yannick „Jeffryy95“ Reiners als auch sein Gladbacher Team-Kollege Eleftherios „Lefti“ Ilias gewannen jeweils ihr Einzelspiel. Und auch im Doppel ließen sie den Bremern, zu denen mit Michael „MegaBit“ Bittner einer der besten Zocker des Landes gehört, mit einem klaren 3:0 keine Chance.

Drei Siege aus drei Spielen brachten den Gladbachern neun Punkte ein. „Das war schon eine kleine Sensation“, sagt Reiners im Gespräch mit unserer Redaktion. Insbesondere Offensivspieler Patrick Herrmann drehte auf dem virtuellen Rasen richtig auf. „Das war ein Sahnetag von ihm“, sagt Reiners. Gegen Hannover reichte es im Anschluss nach drei Duellen nur zu vier Punkten. „Vielleicht wären sechs Punkte verdient gewesen, aber die Jungs sind alle krass und richtig gut“, sagt Reiners.

Nach 13 Spieltagen liegen die Borussen mit 74 Punkten auf Rang eins. Der Zweite, das E-Sports-Team des VfL Bochum kommt auf 65 Zähler. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 26 Klubs an der VBL teil, die Liga ist zweigeteilt. Am Ende geht es für die Erst- und Zweitplatzierten jeder Division in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft weiter, die Ende März ausgetragen wird.

Die Plätze drei bis sechs kämpfen in einer „Last-Chance-Round“ um ein weiteres Ticket. „Das Extra-Turnier wollen wir vermeiden und uns gerne direkt qualifizieren. Aber es sind noch elf Spieltage und an jedem werden neun Punkte vergeben. Wenn wir jetzt zwei Spieltage schlafen, sind wir schnell auch wieder weiter unten“, sagt Reiners, der sich mit seinem Partner „Lefti“ in den vergangenen Monaten gut eingespielt hat. „Wir spielen richtig gut im Moment. Lefti ist ein super Spieler, weltweit einer der Besten auf der X-Box“, sagt Reiners, dessen Parade-Konsole die Playstation ist.