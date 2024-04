Keine Idee fruchtet nachhaltig So wird sich Borussia nicht aus eigener Kraft retten

Borussia Mönchengladbach tritt seit drei Wochen die Flucht nach hinten an, um im Abstiegskampf voranzukommen. Trainer Gerado Seoane hat sich festgelegt: Dieser Weg soll es sein bis zum Saisonende, um die Gegentorflut zu bewältigen. Doch was beim 3:1 gegen den VfL Wolfsburg einmal gut ging und beim 1:2 gegen Borussia Dortmund in den entscheidenden Momenten schon nicht mehr, hat bei der 3:4-Niederlage bei der TSG Hoffenheim seine Legitimation schnell verloren.