Auftakt in die Trainingswoche : Hütter begrüßt drei Rückkehrer ins Teamtraining

Mönchengladbach Alle vier zuletzt positiv getesteten Spieler der Borussia sind aus der Corona-Quarantäne entlassen. Einer von ihnen arbeitete am Montag aber individuell, während ein Spieler aus der München-Startelf ebenfalls kürzertreten musste und ein anderer ganz fehlte.

Sonnenschein und ein strahlendblauer Himmel – das Wetter am Montagnachmittag dürfte ganz wunderbar gepasst haben zur Gemütslage der Borussen, als sie die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr) mit einer ersten 70-minütigen Einheit aufnahmen. Am meisten dürften jedoch Denis Zakaria, Joe Scally und Keanan Bennetts gestrahlt haben. Denn alle drei waren zurück aus der Corona-Quarantäne und konnten am Montag wieder mit dem Team trainieren.

Mamadou Doucouré, der vierte aus dem Borussen-Quartett, das nach der kurzen Winterpause positiv getestet worden war, konnte zwar ebenfalls wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren, musste es zunächst aber bei einer individuellen Einheit auf dem Nebenplatz belassen. Anschließend schaute er seinen Kollegen noch einige Minuten beim Training zu.

Insgesamt konnte Trainer Adi Hütter 19 Feldspieler und drei Torhüter zum Wochenauftakt auf dem Feld begrüßen. Tony Jantschke war der 20. Spieler, er musste indes etwas kürzertreten und drehte nur einige Runden auf dem Feld, ehe er nach einer knappen halben Stunde wieder in die Kabine verschwand. Neben ihm fehlten im Mannschaftstraining auch Christoph Kramer, den ein grippaler Infekt plagt, sowie Jonas Hofmann, der nach seiner Meniskus-Operation weiter individuell an seinem Comeback arbeitet. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht Ramy Bensebaini, der mit Algerien am Afrika-Cup teilnimmt.

Doch trotz einiger Ausfälle füllt sich der Trainingsplatz dank der drei Rückkehrer ins Teamtraining wieder. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sehr die Covid-19-Infektion Zakaria, Scally und Bennetts zurückgeworfen hat und wer von ihnen für das Spiel gegen Leverkusen eine Option sein kann. Das Auftakttraining konnten sie auf jeden Fall komplett mitmachen, auch das abschließende Spiel, in dem einige sehenswerte Treffer fielen. Dabei tat sich vor allem Florian Neuhaus hervor, der zunächst mit einem Weitschuss Torwart Tobias Sippel düpierte und kurz darauf nochmals mit einer schönen Volleyabnahme unter die Latte traf.