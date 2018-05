Borussia Mönchengladbach: Drei Spieler feiern Hochzeit

Mönchengladbach Vor einer Woche heiratete Borussia Matthias Ginter in Freiburg seine Christina Raphaella. Nun zogen gleich drei Mannschaftskollegen vor dem Traualtar nach. Für zwei von ihnen könnten nach den Flitterwochen berufliche Veränderungen anstehen.

Den Anfang machte bereits am Freitag Vincenzo Grifo. 60 Gäste sollen laut „Pforzheimer Zeitung“ (in der Stadt in Baden-Württemberg ist Grifo groß geworden) zu einem bis zum Tag der Trauung geheimen Ort gefahren worden sein. Borussias Flügelspieler ist seit Jahren mit Vanessa liiert gewesen, vor einem Jahr zogen die beiden von Freiburg nach Düsseldorf.

Die nächste Trauung fand am Samstag statt. Jannik Vestergaard heiratete in Kopenhagen seine Pernille. Der dänische Nationalspieler, der eine deutsche Mutter aus Krefeld hat, ist in Vesterbro, einem Stadtteil Kopenhagens, aufgewachsen. Die Trauung fand dort in der Sankt-Matthäus-Kirche statt, dieses Foto hat Vestergaards kleinste Schwester Marie gemacht.