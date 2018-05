Borussia Mönchengladbach: Drei Puma-Trikots für Saison 2018/19 geleakt

Mönchengladbach Das Onlineportal „Footy Headlines“ ist bekannt für seine enorm gute Quote, wenn es um neue Trikotdesigns geht. Demnach dürfte nun der komplette Puma-Trikotsatz bekannt sein, in dem Borussia nach dem Ausrüsterwechsel auflaufen wird.

Seit Dienstag steht offiziell fest, dass Borussia am 1. Juli die Vorbereitung auf die neue Saison startet. Jener Sonntag in anderthalb Monaten wird nicht nur im Zeichen der neuen Gesichter stehen, die es bis dahin zu begrüßen gibt. Fest steht, dass es auch ein Puma-Tag am Borussia-Park wird. Der jahrzehntelange Ausrüster meldet sich nach 26 Jahren zurück am Niederrhein.

Nach und nach sind in den vergangenen Wochen die mutmaßlichen Designs durchgesickert. In der abgelaufenen Saison hat Borussia am häufigsten im mehrheitlich schwarzen Eventtrikot gespielt (obwohl sich die Events in Grenzen hielten), das weiße Heimtrikot kam seltener zum Einsatz, das letzte Spiel ging in grünen Kappa-Trikots über die Bühne.