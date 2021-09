Sommer wieder kaum geprüft : Gladbachs seltene Doppel-Null steht für einen positiven Trend

Mönchengladbach 56 Pflichtspiele in Folge hatte der BVB getroffen, in Gladbach riss die Serie. Torwart Yann Sommer musste dafür erstaunlich wenig tun, weil seine Vorderleute ihm jede Menge Arbeit abnahmen. Defensiv zeichnet sich bei Adi Hütters Team ein positiver Trend ab.

Nun gegen Dortmund stand gleich doppelt die Null: Gladbach ließ nicht nur kein Gegentor zu, sondern auch keinen Schuss auf Sommers Kasten, der die Statistiker überzeugen konnte, einen virtuellen Strich in der Liste zu machen. Der Schweizer fing hohe Bälle ab oder wehrte wie kurz Schluss gegen Nico Schulz eine Flanke ab, doch mehr war da nicht in Abwesenheit von Erling Haaland und Marco Reus .

Gladbacher Zu-Null-Spiele sind in der Bundesliga keine absolute Rarität, aber weder Sommer noch sein Trainer Adi Hütter werden ständig acht Spiele warten wollen. Zumal weniger Gegentore auf Hütters Agenda ganz oben stehen. Mit neun nach sechs Spieltagen (1,5 pro Spiel) liegt Borussia nun erstmals unter seiner Leitung unter dem Schnitt der Vorsaison von 1,65. Nur zwei Gegentore gab es in den vergangenen drei Partien.

Der Trainer nimmt die Zweikämpfe an : Hütter verdient in Gladbach Geduld und Vertrauen

„Zu wenig tiefe Läufe, zu wenig Druck aufs gegnerische Tor“, bemängelte Marco Rose bei seiner Mannschaft. Ähnliche Worte hat Hütter an den ersten Spieltagen schon mehrmals gewählt. Am Samstag war sein Team „unangenehm und eklig“, und vor allem: Gladbach leistete sich anders als in den bisherigen Spielen nicht einen gravierenden Patzer. So kam etwas zustande, das wirklich eine Seltenheit ist: Erstmals nach 56 Pflichtspielen mit eigenem Treffer ging der BVB leer aus. Für Gladbach war es das erste Zu-Null gegen die Schwarz-Gelben seit acht Jahren. Damals hieß der Keeper noch Marc-André ter Stegen.