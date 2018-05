Borussia Mönchengladbach: Dieter Heckings personelles Endspiel-Puzzle

Mönchengladbach In Hamburg braucht Borussias Trainer Dieter Hecking die richtige Mischung aus Stabilität, Spielfreude, Willen und Tordrang.

Dass am Samstag jeder Borusse gern spielen würde, ist anzunehmen. Schließlich hat das Treffen mit dem Hamburger SV Endspielcharakter, denn nur dem Sieger winkt etwas - die Rettung dem HSV, Europa direkt oder indirekt den Borussen. In beiden Fällen jedoch nur, wenn die Konkurrenten mitspielen. Fußballer geben gern an, Freude an solchen Spielen zu haben.