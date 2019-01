Borussia-Trainer Hecking warnt : „Wir sind noch nicht in dem Modus, den wir brauchen“

Nicht mit allem zufrieden: Borussias Trainer Dieter Hecking. Foto: dpa/Marius Becker

Jerez de la Frontera Das Trainingslager in Andalusien bot den Borussen optimale Bedingungen und die Möglichkeit, Spieler, die vor der Winterpause weniger eingesetzt wurden, wieder in den Rhythmus zu bekommen. Die beiden Niederlagen in den Testspielen aber ärgern Trainer Hecking.

Trainer Dieter Hecking zog nach der 0:2-Niederlage seiner Borussen gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich ein Fazit des Trainingslagers in Andalusien: „Von den Bedingungen her war alles gut. Wir mussten nicht viel Wert auf konditionelle Aspekte legen, weil die Mannschaft schon vor dem Trainingslager in einem guten körperlichen Zustand war“, sagte er.

