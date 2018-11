Borussia Mönchengladbach: Trainer Hecking verlängert Vertrag bis 2020

Mönchengladbach Trainer Dieter Hecking und Borussia Mönchengladbach haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Nun beginnt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit.

Hecking ist seit Dezember 2016 Trainer in Gladbach, damals kam er als Nachfolger von André Schubert, um das in Wanken geratene Team zu stabilisieren. Das gelang schnell und sicher, doch wurde auch zweimal die mögliche Qualifikation für das europäische Geschäft verpasst. Zwei Halbserien mit je 28 Punkten gab es, und dann eine mit 19.

Es ist ein Qualitätsmerkmal, dass Borussia in einer Saison, mit der alle nicht zufrieden sind, Platz neun schafft. Zugleich hat der Kader aber auch die Qualität für Europa - daraus ergibt sich keine Verpflichtung, aber ein Anspruch. Es ist ein Anspruch, dem Hecking gerecht werden will. Er hat das klar formuliert. Wenn alle Spieler fit sind, sagte er unserer Redaktion, lässt er sich daran auch messen. Nun unterfüttert er seine Worte mit Taten. Denn in der laufenden Saison schickt sich Borussia an, das Versäumte nachzuholen. Hecking hat das Signal auf Angriff gesetzt mit der Umstellung auf das offensivere 4-3-3-System. Er moderiert den Erfolg, hat den Heißhunger der Spieler auf mehr offenbar wieder geweckt. Ein Anfang der Erneuerung ist gemacht, nun geht Borussia mit Hecking den nächsten Schritt an. Er hat den Willen zur Veränderung gezeigt, der neue Vertrag ist der Lohn.