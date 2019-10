Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Trainer-Tagung im Borussia-Park : Hecking und Favre sehen Borussia-Gala gegen Augsburg

Dieter Hecking war von Dezember 2016 bis Juni 2019 über zweieinhalb Jahre lang Borussia-Trainer. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Zwei Vorgänger des aktuellen Borussia-Trainers Marco Rose sahen am Sonntag die 5:1-Gala seines Teams gegen Augsburg. Dieter Hecking und Lucien Favre waren im Stadion. Sie reisten frühzeitig an, am Montag fand eine Trainertagung in Gladbach statt.