3:0-Sieg gegen Münster: Borussias Trainer Hecking testet Stindl auf neuer Position

Christoph Kramer (am Boden) verletzte sich im Testspiel gegen Preußen Münster am Fuß. Torwart Tobias Sippel ist bei ihm, Kapitän Lars Stindl (rechts) sieht es ebenso wie Florian Mayer (links). Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Lars Stindl spielte beim 3:0 der Borussen im Testspiel gegen Preußen Münster auf der Acht. Der Kapitän und Torben Müsel trafen, zudem ein Münsteraner. Christoph Kramer und Mamadou Doucouré haben sich indes verletzt.

So richtig erfreut schaute Borussias Trainer Dieter Hecking nicht drein am späten Donnerstagnachmittag. Das hatte nichts mit den doch recht abgesackten Temperaturen zu tun, die zu dem Zeitpunkt auf dem Fohlenplatz neben dem Stadion herrschten. Hecking hatte soeben ein 3:0 seines Teams gegen den Drittligisten SC Preußen Münster gesehen, aber eben auch zwei seiner Spieler, die verletzt raus mussten: Mamadou Doucouré und Christoph Kramer.

Zunächst zeigte Doucouré nach 19 Minuten und einer Grätsche an, dass er sich weh getan hatte. Der Franzose wurde gleich zur Kernspinuntersuchung gebracht. „Es ist wohl etwas Muskuläres“, vermutete Hecking. Die genaue Diagnose dürfte es am Freitag geben. Damit setzt sich die tragische Geschichte des jungen Franzosen fort. Zwei Jahre lang fehlte Doucouré wegen schwerer Muskelverletzungen, gerade erst schien er auf dem Weg zurück in den Alltag zu sein.

Kramer verletzte sich bei einer unnötigen Aktion des Münsteraners Sandrino Baum am Sprunggelenk, der Sechser musste nach 50 Minuten ausgewechselt werden. „Es war ein unglücklicher Tritt, ich denke, er ist dabei umgeknickt. Ich hoffe aber, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Hecking. Torben Müsel, der für Kramer ins Spiel kam, erzielte nach 60 Minuten und einer starken Kombination das dritte Tor, zuvor hatten Kapitän Lars Stindl (26.) und Münsters Benjamin Schwarz (50.) getroffen. Stindl bildete zusammen mit Laszlo Bénes die Doppel-Acht.

Es war ein Job-Experiment mit Stindl, das Hecking schon in den letzten Minuten des Liga-Spiels gegen Fortuna Düsseldorf begonnen hatte. „In der ersten Halbzeit hätte ich mir gewünscht, dass Lars und Laci noch mehr Läufe in die Tiefe machen aus der Position heraus. Das ist ja gerade das, was Florian Neuhaus und Jonas Hofmann sicherlich häufiger gemacht hätten. Aber darum machen wir diese Spiele, damit sie sich an die Positionen und die damit verbundenen Abläufe gewöhnen“, sagte Hecking.