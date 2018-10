Borussia Mönchengladbach: Dieter Hecking spricht über mögliche Vertragsverlängerung

Mönchengladbach Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Bayern München äußerte sich Trainer Dieter Hecking zu seiner möglichen Vertragsverlängerung. Borussias Kapitän Lars Stindl steht indes kurz vor seinem Comeback.

So war die Personallage auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem kommenden Spieltag kein großes Thema. Trainer Dieter Hecking hat bezüglich seiner Startformation beim Rekordmeister trotz der drei Ausfälle jede Menge Optionen. Allzu viele Wechsel im Vergleich zum 2:2 beim VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag sind aber nicht zu erwarten.

In der Viererkette vor Torwart Yann Sommer dürfte es keine Veränderungen geben. Rechtsverteidiger Michael Lang, der in Wolfsburg im Gladbach-Trikot debütiert hat, sollte den ersten kräftezehrenden Einsatz nach langer Verletzungspause verkraftet haben. Dagegen ist es gut möglich, dass im Mittelfeld Jonas Hofmann nach seiner Pause am vorigen Samstag in die Mannschaft zurückkehrt. Und für die offensiven Außenbahnen ist Fabian Johnson ein Startelf-Kandidat.

„Zunächst einmal sind wir froh, dass Lars wieder dabei ist. Und es kann durchaus sein, dass er in München in der Schlussphase für uns wichtig sein kann. Aber so richtig wird die Saison für ihn nach der Länderspielpause losgehen. Dann ist er nochmals zwei Wochen weiter“, sagte Borussias Coach, der seinen Spielführer auf jeden Fall kommende Woche beim Testspiel in Wien einsetzen will. Generell sehe er Stindl im neuen 4-3-3-System der Gladbacher als einer der beiden Achter im Mittelfeld.