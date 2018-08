Borussia Mönchengladbach: Dieter Hecking spricht über mögliche Transfers

Borussia will nicht in Aktionismus verfallen

Mönchengladbach Schlägt Borussia Mönchengladbach noch auf dem Transfermarkt zu? Trainer Dieter Hecking stellt klar, dass es nur Transfers geben wird, wenn sie Sinn machen und nicht aus Aktionismus.

Es ist kein Muss, sondern ein Kann, dass Borussia noch aktiv wird auf dem Transfermarkt. Dass Yann Sommer zumindest interessant war für den AS Rom, sei am Rande bemerkt, doch ist der Torwart geblieben. Ob das so bleibt? Wahrscheinlich, aber eben nicht ganz sicher. Wie bei Thorgan Hazard, der beim 5:1 gegen den FC Wegberg-Beeck erstmals in dieser Vorbereitung spielte. 45 Minuten lang, ohne Tor.