Borussia Mönchengladbach: Dieter Hecking sieht Personalsituation trotz Verletzungen sehr gelassen

Mönchengladbach „Mir wird das schon wieder zu hoch gehängt“, sagte Dieter Hecking nach dem 11:1 gegen den BSC Hastedt über die verletzungsbedingten Ausfälle bei Borussia. Vier der sieben Verletzten könnten übernächste Woche wieder im Teamtraining sein.

Yann Sommer und Josip Drmic saßen auf der Couch, Keanan Bennetts trat im Rahmen der Belastungssteuerung etwas kürzer, in der U23 spielten Mandela Egbo, Torben Müsel und Florian Mayer, hinzu kamen die sieben Verletzten – und trotzdem konnte Trainer Dieter Hecking in Christoph Kramer, Fabian Johnson und Denis Zakaria drei potenzielle Stammspieler und Gesichter der Mannschaft 90 Minuten draußen lassen beim 11:1 gegen den BSC Hastedt.

Die sieben Spieler, die unfreiwillig pausierten in der ersten Pokalrunde, werden zum Liga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen wohl auch ausfallen. Laszlo Bénes werde womöglich aber schon in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren, Michael Lang habe am Sonntag eine intensive Laufeinheit absolviert, sagte Hecking, „und zu Ibo Traoré muss ich gar nichts sagen, der hätte am liebsten heute schon wieder gespielt.“