Borussia-Trainer Hecking vor dem Spiel bei RB Leipzig: „Müssen beweisen, dass Platz zwei keine Eintagsfliege ist“

Mönchengladbach Borussia muss am Sonntag beim Tabellenvierten RB Leipzig auf Matthias Ginter, Christoph Kramer und Jonas Hofmann verzichten. Beim Gegner rechnet Trainer Dieter Hecking dagegen mit dem bestmöglichen Team.

Dieter Hecking schaute am Donnerstagabend Fernsehen: Das Europa-League-Gruppenspiel RB Salzburg gegen RB Leipzig stand auf dem Programm. Borussias Gegner am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga verlor 0:1. „Ich denke, dass Salzburg verdient gewonnen hat, da es einen Tick besser war. Aber ich glaube nicht, dass wir daraus viele Rückschlüsse ziehen können. Wir wissen auch so um die Stärken der Leipziger, die gute Defensive, das Umschaltspiel und das Gegenpressing. Das sind Dinge, die sie auszeichnen und die sicher am Sonntag in Leipzig auf uns zukommen werden“, sagte Borussias Trainer.