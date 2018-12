Borussia-Trainer Hecking zufrieden mit seinem Team: „Das ist eine beachtliche Serie“

Mönchengladbach Mönchengladbach hat gegen den Stuttgart seine Heimserie ausgebaut. Borussias Trainer Dieter Hecking sprach nach dem 3:0 über die Heimstärke, die Vorteile des Spielplans der Rückrunde und die Stärke seines Kaders.

Im eigenen Stadion bleibt die Borussia eine Macht. Unter Trainer Dieter Hecking feierten die Gladbacher beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart saisonübergreifend ihren zehnten Heimsieg in Folge, in dieser Spielzeit war sein Team bereits zum siebten Mal als Gastgeber siegreich. Eine Bilanz, die auch den Trainer stolz macht.

… die Heimstärke: „Ich bin sehr froh darüber, dass wir nun zehnmal in Folge zu Hause gewonnen haben, das ist eine beachtliche Serie und die will ich natürlich so lange wie möglich fortführen. Ich denke, es macht momentan jedem unserer Fans Spaß, unsere Heimspiele zu sehen. Aber jede Serie reißt irgendwann auch, das ist uns allen klar – aber dann wird das Ziel sein, gleich wieder eine neue zu starten.“