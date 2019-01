Belgier musste Training abbrechen: Hecking gibt bei Hazard Entwarnung

Thorgan Hazard am Rande des Trainingsplatzes in Spanien. Foto: Dirk Päffgen

Jerez de la Frontera Glück gehabt: Thorgan Hazard kann wohl bald wieder trainieren. Die Verletzung, die er sich im Training zugezogen hat, ist weniger schlimm als gedacht.

Am Montag knickte Thorgan Hazard im Training nach einem Zweikampf um und musste die Einheit abbrechen, humpelte mit dick bandagiertem linken Knöchel vom Platz. Einen Tag später war Borussias Top-Scorer (neun Tore und sechs Vorlagen) nicht beim morgendlichen Anschwitzen dabei, und der Belgier fällt auch für das Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg (Dienstag, 15 Uhr) aus, dennoch aber hatte Dieter Hecking eine gute Nachricht in petto. „Die Verletzung ist nicht so schlimm. Ich denke, dass er Mittwoch oder Donnerstag wieder trainieren kann“, sagte der Gladbacher Trainer im Gespräch mit unserer Redaktion.