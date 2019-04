Trainer Hecking geht am Saisonende : Marco Rose soll Trainer bei Borussia werden

Mönchengladbach Dieter Hecking hört am Saisonende als Trainer bei Borussia Mönchengladbach auf. Das gab der Verein am Dienstag bei Twitter bekannt. Nach Informationen unserer Redaktion hat der Klub schon zwei Nachfolger im Auge.

Dieter Hecking wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer bei Borussia sein. Das teilte der Klub am Dienstagnachmittag mit. Der Vertrag des 54-Jährigen war erst im November bis 2020 verlängert worden. Hecking bleibt bis Ende dieser Spielzeit Trainer. Für 17 Uhr hat der Verein eine Pressekonferenz angekündigt, die bei Facebook live übertragen wird.

Nach Informationen unserer Redaktion haben sich die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach bereits auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht und sind dabei auf zwei Namen gestoßen. Marco Rose vom FC Salzburg ist einer der beiden. Nach weiteren Informationen unserer Redaktion hat Borussias Sportdirektor Max Eberl bei einem Treffen bereits mit dem Trainer verhandelt. Sein Name wurde bereits am Wochenende in der TV-Show „Wontorra – der Talk“ gehandelt, er ist auch bei Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg im Gespräch. Der zweite Name, mit dem sich Borussia beschäftigt, ist Gerardo Seoane. Der 40-Jährige ist derzeit Trainer bei Young Boys Bern, ist dort mit deutlichem Vorsprung Tabellenführer in der Schweizer Liga. Seoane gilt als eine Art zweiter Lucien Favre. Ein Trainer, der seine Spieler besser macht. Er spricht sechs Sprachen fließend – Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanische und Portugiesisch.