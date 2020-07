Harsewinkel statt Tegernsee : Borussia bezieht Trainingslager in der Klosterpforte

Trainer Marco Rose. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Vom 17. bis 23. August beziehen die Borussen ein Trainingslager im ostwestfälischen Harsewinkel. Zudem stehen drei Testspielgegner fest: Die Drittligisten SC Verl und MSV Duisburg sowie der Zweitligist SC Paderborn.

Ostwestfalen statt Tegernsee: Borussia hatte wegen der Corona-Pandemie das geplante Trainingslager in Rottach-Egern längst storniert. Stattdessen übt das Team von Cheftrainer Marco Rose nun vom 17. bis 23. August in Harsewinkel, wo Borussia in der Hotelanlage Klosterpforte residieren wird. Das teilte der Champions-League-Teilnehmer am Montag mit. Das „Lager“ findet unter Einhaltung der entsprechenden Corona-Maßnahmen ohne Fans statt.

Während des Trainingslagers testet Gladbach am Samstag, 22. August (15 Uhr), auf dem hoteleigenen Platz gegen den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Vor dem Trainingslager stehen zwei weitere Vorbereitungsspiele an. Am Mittwoch, 12. August (17 Uhr), auf dem Fohlenplatz gegen den Drittligaaufsteiger SC Verl und am Samstag, 15. August (14 Uhr), an gleicher Stelle gegen den Drittligisten MSV Duisburg. Alle Spiele müssen aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden.

Foto: Borussia/Christian Verheyen 4 Bilder Das sollen Borussias Trikots der kommenden Saison sein

Am Sonntag erfahren die Borussen, wer der erste Pflichtspiel-Gegner der Saison 2020/21 sein wird. Denn dann wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Gespielt wird diese zwischen dem 11. und 14. September. Die Auslosung ist im Rahmen der ARD-Sportschau live zu sehen. Sollte die Borussen einen Freitagstermin bekommen, könnten sie Trainer Marco Rose ein standesgemäßes Geburtstagsgeschenk machen – denn Rose wird am 11. September 2020 44 Jahre alt.

Die Vorbereitung auf die Saison beginnt Anfang August, der genaue Tag des Trainingsauftakts steht noch nicht fest. In den Tagen zuvor stehen die üblichen Gesundheitschecks und auch Corona-Tests an. Eine Saisoneröffnung wird es wegen der Corona-Verordnung, die bis mindestens Ende Oktober Großveranstaltungen untersagt, wohl nicht geben.

Die neue Bundesliga-Saison wird am 18. September starten. Die Winterpause, die nach dem 13. Spieltag beginnt, endet schon am 2. Januar. Zu mindestens einem Pokalspiel und den 13 Bundesligaspielen, die es bis zur Winterpause geben wird, kommen sechs Champions-League-Spiele.