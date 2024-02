Fukudas Nachfolger gesucht Welche Borussia-Talente haben das Zeug für die Bundesliga?

Für Shio Fukuda ging es ganz schnell: Bis Dezember war er fester Bestandteil der U23, Mitte Januar wurde er zu den Profis hochgezogen, am 27. Januar gab er bereits sein Debüt beim 0:0 in Leverkusen. Trotz des engen Spiels vertraute Gladbachs Trainer Gerardo Seoane dem Japaner, elf Minuten durfte er ran. Und auch beim FC Bayern München und bei RB Leipzig kam Fukuda in den Schlussminuten aufs Feld.