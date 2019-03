André Schürrle ist derzeit von Borussia Dortmund an den FC Fulham ausgeliehen, mit dem er höchstwahrscheinlich aus der englischen Premier League absteigen wird, in diesem Falle endet der Leihvertrag. Der ehemalige Nationalspieler präsentierte sich in dieser Saison in England wieder in besserer Verfassung, schoss immerhin sechs Tore in 22 Spielen. Der Deal könnte sogar mit einem möglichen Transfer von Thorgan Hazard zum BVB verrechnet werden. Schürrle müsste jedoch deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen. Weiteres Plus: Der Außenstürmer wurde gemeinsam mit Borussia-Coach Dieter Hecking 2015 DFB-Pokalsieger mit Wolfsburg.