Nico Elvedi

Kam zu Borussia: 2015

Der Innenverteidiger spielte bereits im Dezember 2014 im Borussia-Park. In der Gruppenphase der Europa League gastierte er mit dem FC Zürich in Gladbach. Die Borussen gewannen souverän mit 3:0. Ein halbes Jahr später handelte Sportdirektor Max Eberl eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro aus. Eine Summe, die sich auszahlen sollte. Unter Trainer André Schubert gab er sein Startelf-Debüt mit 19 Jahren gegen den FC Bayern München. 3:1 siegten die Borussen. Spielte Elvedi in seiner Anfangszeit hin und wieder auf der Rechtsverteidiger-Position, war er in den Folgejahren als Innenverteidiger gesetzt.