Wie vor ihm seines Landsleute Dahlin und Andersson kam Jörgen Pettersson mitten in der Saison nach Gladbach. Am 1. Januar 1996 holte ihn Borussia von Malmö FF, um den Sturm zu verstärken. Bis Ende der Saison 1995/96 gab es damit zwei schwedische Angreifer in Gladbach. Pettersson (Bildmitte) traf in 123 Spielen 36-mal. 1999 wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern.