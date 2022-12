Schwierige Phase im März So hat Corona das Sportliche bei Borussia noch beeinträchtigt

Doch die Partie in Bochum war vor allem wegen eines anderen zusätzlichen Corona-Falls sehr brisant: Es war bereits das zweite Spiel in Folge ohne den Cheftrainer. Adi Hütter war schon zehn Tage zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, kurz nach dem so enttäuschenden 2:3 in Stuttgart, durch das Borussia gar in Abstiegsgefahr geriet. Co-Trainer Christian Peintinger übernahm – und gewann das eminent wichtige Heimspiel gegen Hertha BSC 2:0. In Bochum folgte dann der zweite Sieg: Es war wieder ein 2:0, nachdem das Spiel nach einem Becherwurf auf einen Schiedsrichterassistenten in der 70. Minute abgebrochen worden war. Die Abstiegsgefahr war schnell gebannt.