DFB-Pokal-Auslosung : 30 mögliche Borussia-Gegner stehen bereits fest

Die Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Runde findet am 8. November in der ARD-Sportschau statt. Foto: dpa/Jan Woitas

Mönchengladbach Am 8. November findet endlich die Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Runde statt, die kurz vor Weihnachten gespielt wird. 31 von 32 Teilnehmern stehen bislang fest. Neben Borussia Mönchengladbach sind noch 14 weitere Bundesligisten dabei.

Wenn Borussias Partie bei Bayer 04 Leverkusen am 8. November um 18 Uhr angepfiffen wird, dürften die Gladbach-Anhänger spätestens in der Halbzeit mal auf die DFB-Pokal-Auslosung blicken. Denn wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekanntgegeben hat, findet die Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Runde am gleichen Abend ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau statt. Anders als sonst wird die Auslosung dieses Mal nicht im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund über die Bühne gehen, sondern ohne Zuschauer im ARD-Studio in Köln.