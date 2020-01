Kostenpflichtiger Inhalt: Für die Olympischen Spiele in Tokio : U21-Trainer Kuntz hat drei Borussen auf dem Zettel

Stefan Kuntz. Foto: REUTERS/ALBERTO LINGRIA

Mönchengladbach In diesem Jahr stehen die Olympischen Sommerspiele in Tokio an. U21-Trainer Stefan Kuntz hat wohl drei Spieler von Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel. Auch für zwei Franzosen könnte eine Asien-Tour anstehen.