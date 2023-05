Dutzende Transfer-Vorschläge Das sind die Wunschspieler der Gladbach-Fans

Der defensivste Zweitliga-Spieler, den ein Fan auf dem Schirm hat, ist Filip Benkovic von Eintracht Braunschweig. Der Kroate ist derzeit von Udinese Calcio ausgeliehen und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2025. „Er ist in einem Alter von 25 Jahren zweifellos ein Innenverteidiger mit Potenzial, der eine außergewöhnliche Saison in der 2. Liga spielt“, findet Burkhard Spieker. Benkovics Mannschaftskollege Immanuel Pherai würde Marco Fröhlich gerne in Gladbach sehen. Der 22-jährige Niederländer ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und wurde in der Jugend unter anderem bei Borussia Dortmund ausgebildet. Marvin Pieringer ist derzeit vom FC Schalke an den SC Paderborn verliehen. Der Mittelstürmer kommt in Paderborn in 20 Spielen auf acht Tore und sieben Vorlagen. Gladbach-Fan Bernd Meke beschreibt ihn als „effektiv, einsatz- und lauffreudig“.