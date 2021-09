Borussias U23 : Keine Tore und ein Wiedersehen

Ein Wiedersehen steht an: Thomas Kraus war lange Führungsspieler bei Borussias U23, nun spiele er für den kommenden Gegner, den 1. FC Köln. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Nach dem 0:0 beim SC Wiedenbrück kommt in der Fußball-Regionalliga der 1. FC Köln mit Ex-Spieler Thomas Kraus zur U23 von Borussia Mönchengladbach.

Nachdem Borussias U23 bereits am Samstag gegen den KFC Uerdingen über ein 0:0 nicht hinaus gekommen war, gab es auch am Dienstagabend ein torloses Unentschieden im Regionalliga-Gastspiel beim SC Wiedenbrück. Zwar klingt das Ergebnis nicht direkt danach, doch die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel hat dabei eine deutliche Reaktion gezeigt.

„Man darf nicht vergessen, dass der SC Wiedenbrück eine gewachsene Fußballmannschaft ist, die einen ausgezeichneten Saisonstart hatte“, sagte Borussias Coach, und in der Tat haben sich die Wiedenbrücker mit jetzt 13 Zählern in die direkte Verfolgung der Spitzenteams Rot-Weiss Essen und Preußen Münster begeben, gewannen vor dem Duell mit den Gladbachern viermal in Folge. Und für die Borussen wäre in Wiedenbrück sogar mehr drin gewesen.

„In der ersten Hälfe haben sich die beiden Mannschaften völlig neutralisiert, das war ein reiner Abnutzungskampf“, schilderte Vogel das Geschehen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Borussen aber das Kommando, ließen mit Ausnahme einer Szene, bei der letztlich Tom Gaal auf der Linie klärte, kaum etwas anbrennen. „Das Tor von Jonas Kersken war ansonsten praktisch nie in Gefahr, während wir bei einem Freistoß von Phil Beckhoff und einer Chance von Steffen Meuer zweimal Wiedenbrücks Torhüter Marcel Hölscher zu einer Großtat gezwungen haben“, berichtete der Coach.

Vogel machte der seiner Mannschaft für ihr Auftreten bei einem starken Gegner ein Kompliment machte. Nachdem es defensiv also schon passt, muss nur noch ein wenig an der Galligkeit und Konsequenz in der Offensive gearbeitet werden, damit auch wieder Tore fallen.

Das wird auch notwendig sein, wenn es im nächsten Auftritt am Samstag die erhofften drei Punkte geben soll. Zu Gast ist dann um 14 Uhr im Grenzlandstadion die U21 des 1. FC Köln, die wie der SC Wiedenbrück im oberen Drittel der Regionalliga West stehen.

Vor der Saison war in Thomas Kraus eines der Gesichter der Gladbacher U23 zu den Kölner zurückgekehrt, für die er als junger Spieler schon einmal aufgelaufen ist. In der neuen Saison hat er für die Geißböcke bereits getroffen. „Wer Thomas kennt, weiß, was wir auch von ihm da zu erwarten haben“, sagte Vogel.

Auch der Umstand, dass die Kölner mit dem KFC Uerdingen anders als die Borussen beim 8:2 förmlich Katz und Maus gespielt haben, sollte eine weitere Warnung sein. Und das, was die Kölner aus ihrer Jugendabteilung in den vergangenen Jahren nach oben gebracht haben, kann sich ohnehin sehen lassen.