Fußball-Regionalliga : Die U23 ist hinten stark, trifft vorn aber nicht – 0:0

Arie van Lent fehlt ein Torjäger. Foto: Borussia

Mönchengladbach Borussias U23 spielte bei der Zweitvertretung von Schalke 04 0:0. Es war das dritte von vier Spielen 2020 ohne Torerfolg des Teams von Trainer Arie van Lent.

Die Defensivleistung bei Borussias U23 stimmt in diesem Jahr fraglos. Nur einen Gegentreffer kassierte das Team von Trainer Arie van Lent in den jüngsten drei Regionalliga-Spielen – und das ist genau das, woran es in der Hinrunde oft gehapert hat. Vorne hingegen kann das Team nach dem Abgang von Babis Makridis seine bisherige Stärke nicht mehr ausspielen, blieb am Samstag im dritten von vier Spielen 2020 ohne Tor. Die Konsequenz: hinten dich, aber vorne flau: So gab es bei der Zweitvertretung des FC Schalke 0:4 ein 0:0.

Info Doucouré ist 61 Minuten lang dabei Borussia U23: Kerksen – Kurt, Doucouré (61. Pazurek), Lieder, Hanraths – Benger – Herzog, Noß - Kraus, Steinkötter (66. Dreßen), Arslan (59. Cirillo). Tore: keine. Zuschauer: 180.

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Spiel hatten auch die Windbedingungen. „Lange Bälle machten insgesamt wenig Sinn, und wenn wir uns dann ins gegnerische Dritter vorgespielt hatten, haben wir oft falsche Entscheidungen getroffen“, sagte Trainer Arie van Lent. „Wir haben oft noch einmal abgespielt, wenn die Schussposition eigentlich ganz gut war. Das ist uns in der Hinrunde so oft nicht passiert.“ Die Torflaute macht van Lent nicht nur am Abgang des Torjägers Babis Makridis fest. „Aber natürlich ist das auch ein Faktor, das ist klar. Einen Spieler, der in kurzer Zeit so viele Tore geschossen hat, kann man nicht mal eben ersetzen.“

Dass es aktuell in der Defensive so gut läuft, ist zum Teil auch ein Verdient von Mamadou Doucouré, der nach zweimal 45 Minuten in den Spielen zuvor erstmals über 60 Minuten zum Einsatz kam. „Er hat seine Sache wieder sehr gut gemacht, und die nächsten Schritte werden jetzt sicher folgen“, betonte der Coach.