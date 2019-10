Fußball-Regionalliga : Borussias U23 siegt trotz Chancenwucher

Mönchengladbach Auf eigenem Platz gab es für Gladbachs Regionalliga-Team einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den Wuppertaler SV.

Gut eine halbe Stunde war im Grenzlandstadion am Samstag gespielt, da saß Borussias U23-Kapitän Thomas Kraus mit dick bandagiertem Oberschenkel auf der Bank. Für den Dauerläufer ging es nicht weiter, und das war nicht gut, fehlte in Torjäger Babis Makridis, der im Aufgebot der Profis stand, doch ohenhin schon ein Angreifer. Dass Trainer Arie van Lent dennoch keine Sorgenfalten auf der Stirn hatte, war dem Umstand geschuldet, dass die Borussen da gegen den Wuppertaler SV bereits mit 2:0 führten. Am Ende siegte der VfL 4:1.