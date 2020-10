Borussias U23 : Das ist Vogels Plan für Aachen

Mönchengladbach Borussias U23 spielt bei Alemannia Aachen. Trainer Heiko Vogel fordert von seinem Team das eigene Spiel durchzuziehen. Das soll kein Pressing um jeden Preis geben, auch das Operieren mit langen Bällen kann eine Option sein.

Elf Punkte aus den ersten fünf Spielen – das ist eine mehr als ordentliche Auftaktbilanz für den neuen U23-Coach Heiko Vogel bei Borussia. Und dabei hatte der Trainer bislang durchaus noch nicht so viel Personal zur Verfügung, dass er auf allen Positionen die Qual der Wahl gehabt hätte. Das ändert sich auch zunächst nicht, wenn das Team nach einer Woche ohne zusätzliches Spiel am Samstag (14 Uhr) bei Alemannia Aachen antritt.

Danach musste das Team in Quarantäne, weil ein A-Junior, der mit dem Team trainiert hatte, an Covid-19 erkrankt war. „Aachen konnte in den vergangenen Wochen nicht so trainieren wie gewohnt. Für uns ist der Gegner daher unberechenbar“, sagt Heiko Vogel auf Borussias Vereinsseite de zitiert.