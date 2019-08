Fußball-Regionalliga : Borussias U23 ist im grünen Bereich

Mönchengladbach Das Regionalliga-Team von Borussia Mönchengladbach ist jung. Babis Makridis und Aaron Herzog haben sich hervorgetan.

Fünf Spieltage sind in der Regionalliga West vorbei, allerdings hat Borussias U23 erst vier Partien absolviert. Ein erstes Zwischenfazit gibt es vor dem Spiel am Freitagabend (19.30 Uhr) beim Bonner SC.

Wie ist der Auftakt zu bewerten?

Zwar gingen die ersten beiden Heimspiele verloren, doch das sollte kein Grund sein, den Stab über das Team zu brechen. „Ich denke, dass sowohl der SV Rödinghausen als auch Rot-Weiß Oberhausen am Ende zu den absoluten Top-Teams in dieser Saison gehören. Vielleicht können wir da in dieser Saison auch nicht mithalten“, sagte Trainer Arie van Lent nach dem dritten Spieltag, vielleicht auch, um den Druck etwas von seiner jungen Mannschaft zu nehmen. Im dritten Heimspiel gab es dann ein klares 4:0 gegen den SV Lippstadt, der nach der Pause auch mit halber Kraft recht deutlich dominiert wurde. Aktuell ist der VfL, da er auch sein erstes Auswärtsspiel in Wattenscheid gewann, als Neunter mit erst vier Spielen absolut im grünen Bereich. Die nächsten Spiele, beginnend in Bonn, werden der Saison vermutlich zunächst mal eine Richtung geben.