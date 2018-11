Die tragischsten Verletzungsgeschichten : Das sind die Gladbacher Pechvögel

Bei Alvaro Dominguez (r.) spielte der Rücken nicht mit. Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi)

Mönchengladbach Der junge Franzose Mamadou Doucouré ist schon wieder schwer verletzt. Sein Fall gehört zu den tragischen Verletzungsgeschichten in Borussias Klubhistorie. Wir erzählen einige davon.

Die neuerliche schwere Verletzung des Franzosen Mamadou Doucouré schockt Gladbach. Er hat sich im Testspiel am Donnerstag gegen Münster den vierten Muskelbündelriss seit Juni 2016 zugezogen, zudem hatte er einen Muskelteilabriss. „Es tut mit wahnsinnig leid für den Jungen. Er war auf einem richtig guten Weg. Man hat gemerkt, dass er wieder Vertrauen in seinen Körper hatte. Wir haben gesehen, welche Qualität er besitzt. Schade, dass sein Weg zurück nun unterbrochen ist. Wir werden alles dafür tun, dass Mamadou spürt, dass er weiter ein Teil dieser Mannschaft ist“, sagte Trainer Dieter Hecking, der hofft, dass Doucouré nochmal zurück kommt. Momentan jedoch gehört er aber zu den großen Gladbacher Pechvögeln. Die gab es in allen Epochen der Klubgeschichte.

Peter Meyer Der Mittelstürmer war, gerade von Fortuna Düsseldorf gekommen, der Shooting-Star der dritten Bundesliga-Saison Borussias. In der Hinserie der Saison 1967/68 hatte er nach 15 Spielen schon 19 Tore erzielt. Doch am 9. Januar 1968 brach er sich im Training in der Sportschule Wedau das Schien- und Wadenbein. Die Rückrunde der Spielzeit 1967/68 verpasste er ebenso wie die gesamte Saison 1968/69. Am 23. August 1969 feierte er beim 2:1 gegen die Bayern sein Comeback, doch nach 45 Minuten musste Meyer raus, weil er wieder Schmerzen an der Bruchstelle hatte. Er spielte nie wieder in der Bundesliga. Meyer gehörte zum ersten Meisterteam Borussias, dürfte aber der traurigste Champion gewesen sein.

Peter Meyer auf Krücken: Der Stürmer schoss 19 Tore in 15 Spielen, dann brach er sich das Schien- und Wadenbein. Das war das Karriere-Aus. Foto: Imago

Armin Veh Auch den Mittelfeldspieler stoppte ein komplizierter Beinbruch jäh. Veh war gerade erst nach einem Jahr beim FC St. Gallen an den Bökelberg zurückgekehrt und absolvierte auch fünf der ersten sieben Saisonspiele von Beginn an, da verletzte er sich am 6. Oktober 1984 in Kaiserslautern schwer. Es sollte das letzte von insgesamt 65 Bundesligaspielen für Veh bleiben, er wechselte im Sommer 1985 zurück zu seinem Stammverein FC Augsburg. Doch es dauerte Jahre, bis Veh wieder richtig auf die Beine kam und für die SpVgg Bayreuth zwischen 1988 und 1990 nochmals 53 Zweitligaspiele absolvierte.

Hans-Georg Dreßen Der „Schorsch“ feierte früh große Erfolge: Er gehörte zu Borussias B-Junioren, die 1981 den Deutschen Meistertitel gewannen, er feierte als 18-Jähriger sein Bundesligadebüt unter Trainer Jupp Heynckes und absolvierte fünf U21-Länderspiele. Doch zu einer großen Karriere reichte es nicht, was auch an seinen vielen Verletzungen lag: Ein Kreuzbandriss im Oktober 1990 beendete schließlich die Karriere. Dreßen kam nicht mehr zurück, 1992 wurde er als Sportinvalide anerkannt – mit 27 Jahren.

„Schorsch“ Dreßen muss seine Karriere mit 27 beenden. Foto: imago

Szabolcs Safar Der ungarische Torhüter spielte nie für Borussia. Denn seine Karriere im Gladbacher Tor endete, bevor sie begann. Im Sommer 2001 hatten sich Safar und der soeben wieder aufgestiegene Klub auf eine Zusammenarbeit geeinigt, der Wechsel stand kurz bevor. Ein paar Tage bevor der Vertrag unterzeichnet werden sollte, verletzte sich Safar beim letzten Spiel für seinen Noch-Verein Austria Salzburg schwer an der Schulter – bei einem gehaltenen Elfmeter. Borussia zog das Angebot zurück, statt Safar wurde der Schweizer Jörg Stiel verpflichtet. Stiel wurde Kult und Kapitän in Gladbach. Inzwischen gehören Schweizer Spieler zu den beliebtesten Importen am Niederrhein. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn vor 17 Jahren Safar vom Verletzungspech verschont geblieben und sein Traum von der Bundesliga, der sich danach nie erfüllte, nicht geplatzt wäre.

Marco Reus Warum taucht der Fußballer des Jahres 2012 in dieser Liste auf, absolvierte er doch 97 der 102 möglichen Bundesligaspiele für Borussia? Doch Reus war ein Pechvogel der speziellen Sorte, denn er fehlte immer genau dann, wenn das Nationalmannschaftsdebüt möglich war. Das begann im Mai 2010, nach seiner ersten Bundesligasaison. Reus zog sich mit der letzten Aktion im letzten Saisonspiel eine Muskelverletzung zu und konnte deshalb nicht an dem Freundschaftsspiel gegen Malta teilnehmen, zu dem mehrere hoffnungsvolle Talente eingeladen worden waren. In der Folge sagte er noch zweimal Bundestrainer Joachim Löw ab. Erst im Oktober 2011, fast anderthalb Jahre nach der ersten Einladung, klappte es mit dem Länderspieldebüt mit einer Einwechslung beim EM-Qualifikationsspiel in der Türkei. Wer weiß, ob sich Reus ohne seine Absagen früher beim DFB etabliert hätte und als Stammkraft zur EM 2012 gefahren wäre. So kam er in Polen und der Ukraine auf zwei Einsätze.

Alvaro Dominguez Der spanische Verteidiger kam 2012 als zweimaliger Europa-League-Sieger von Atletico Madrid, um ein Fixpunkt in Borussias Abwehr zu werden. Dominguez machte bis 2016 insgesamt 106 Pflichtspiele für Gladbach. zunächst tat er sich schwer mit dem Spiel in Deutschland, dann wurde er immer stabiler. Doch hatte er Probleme mit dem Rücken, musste deswegen immer wieder pausieren. Dominguez unterzog sich zwei Operationen, doch es half nichts: Im Dezember 2016 beendete er seine Karriere mit nur 27 Jahren. Da hatte er schon über ein Jahr nicht mehr gespielt.

Patrick Herrmann Im Sommer 2015 war der Flügelstürmer ein Vorzeigefohlen. Er hatte in der Saison 2014/15 so viele Tore wie nie zuvor erzielt und wurde Nationalspieler. Doch dann begann seine Verletzungsserie, die den schnellen Rechtsaußen, der aus dem Fohlenstall gekommen ist, aus der Bahn warf. Bei einem Testspiel der Borussen in der Schweiz riss am 4. Oktober das Kreuzband. Bis Mitte Februar fiel er aus. „Danach hatte ich dauernd Pech“, sagte Herrmann mal unserer Redaktion. Im Sommer 2016 behinderte eine Schambeinreizung seine Saisonvorbereitung, im September 2016 zog er sich einen Muskelfaserriss zu. Von dem hatte er sich gerade erholt, da kam es noch schlimmer: Bei seinem ersten Startelfeinsatz nach der Verletzung riss beim 0:3 in Berlin das Syndesmoseband, wieder fehlte er fast drei Monate. Im November 2017 gab es den nächsten Muskelfaserriss, im April 2018 ging das Außenband im Fuß kaputt. Drei Jahre kam er nie in einen gesunden Rhythmus, erst im Sommer 2018 hatte Herrmann wieder eine Vorbereitung ohne Verletzungssorgen. „Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt“, sagte Herrmann.

