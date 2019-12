Ansatz von Trainer Rose : Borussias Tore sagen viel über ihren neuen Stil aus

Alassane Plea schließt den Attacke-Angriff zum 1:0 gegen Paderborn ab. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Borussias Stil hat sich verändert. Statt geduldig herausgespielter Tore ist nun Highspeed auf dem Weg zum Ziel angesagt. Wie beim ersten Treffer beim 2:0 gegen Paderborn.

Wer Borussias Trainer Marco Rose nach seinem Lieblingstor der Hinrunde fragt, dürfte zur Antwort bekommen: das 1:0 beim 2:0 gegen den SC Paderborn. Es war quasi ein phänotypisches Tor, in dem alles drin war, was die DNA des Rose-Fußballs ausmacht: „Wir wollen einen Fußball spielen, der voraussetzt, viel und intensiv zu laufen. Es geht darum, den Jungs zu zeigen, wie wichtig das ist – und wie erfolgreich das sein kann. Bestes Beispiel: unser 1:0 gegen Paderborn. Gegner im Sprint anlaufen, unter Druck setzen, Ball gewinnen, wieder Sprints Richtung Tor – und Tor“, sagte Rose der „Zeit“.

Tore und ihre Entstehung sagen viel über die Mannschaft aus, die sie erzielt, über den Stil, den sie spielt. Das typische Gladbach-Tor der Ballbesitz-Ära war anders, den Prototyp gab es beim 2:0 auf Schalke im Februar: 62 Pässe spielten die Borussen, ohne dass der Gegner den Ball bekam, nach zwei Minuten und 45 Sekunden schoss Florian Neuhaus den Ball ins Netz zum Endstand. Lücken suchen, Lücken schaffen, den Gegner zurechtlegen, das war das Prinzip, das in der Szene in Highend-Qualität auf den Platz gebracht wurde.

Nun ist Highspeed angesagt. Zwar war auch gegen Paderborn Geduld gefragt, doch in den Sekunden nach der Pause schmiss Borussia den Turbo an nach dem Rose-Rezept: Den Gegner treffen, wenn er sich in Sicherheit wiegt, unweit des eigenen Tores, bei eigenem Ballbesitz, martialisch gesagt: ihn überfallen, berauben und schwer treffen. Das ist der neue Stil der Borussen, aktiv und fordernd, so, wie es Manager Max Eberl haben wollte, als er Rose holte.

Es gibt, dass zeigt die Tor(schuss)statistik der Borussen, gute Zeitpunkte, den Gegner zu überraschen: zu Beginn einer jeden Halbzeit. Da stellt sich der Konkurrent noch ein auf das was kommen mag, und erwartet vielleicht dasselbe von den Borussen: sich auskundschaften, sich beäugen. Rose setzt darauf, die Erwartungen der anderen nicht zu erfüllen: Abwartend beginnen? Pah! Drauf, dran und drin bestenfalls. Gelingt das, wird dem Gegner gleich ein Schlag versetzt, da muss er seinen Matchplan gleich umdichten, es wird Unruhe gestiftet, die im Idealfall zum Chaos erwächst.

Gerade nach der Pause sind die Borussen sehr aktiv, wie die Torschussstatistik zeigt: 50 Versuche gab es in der Bundesliga-Hinrunde zwischen der 46. und 60. Minute, fünf Tore fielen in diesem Zeitraum. Weniger schussfreudig, aber effektiver war Borussia in den Startphasen der Spiele: 38-mal schossen sie in den ersten 15 Minuten aufs Tor, sechsmal trafen sie. Es gibt auch den anderen Rose-Plan, und der hat zu tun mit den letzten 15 Minuten plus Nachspielzeit: Da haben die Mönchengladbacher am meisten getroffen, achtmal (plus dreimal in der Europa League).

Die Phasen, in denen die Borussen aktuell gern treffen, sind indes die, die es auch in der vergangenen Saison waren: kurz nach der Pause und in der Schlussphase (je 14 in 34 Liga-Spielen). Da gab es aber ein krasses Missverhältnis zwischen erster und zweiter Halbzeit (14:41Tore in 34 Spielen). Die Bilanz ist nun ausgeglichener (15:18 Tore in 17 Spielen). Was noch auffällt: Vier Kopfballtore gab es in 17 Liga-Spielen, in den 34 der vergangenen Saison waren es fünf. Kopfballtore zeugen davon, dass da Rabatz gemacht wird in der Box. Vorher war vor allem Tiki-Taka, es wurde durchkombiniert, jetzt darf es auch einfach mal Flanke-Kopfall-Tor sein, indes auch, weil es mehr Spieler dafür gibt durch den Zukauf von Thuram, Embolo und Bensabaini.