Pokal-Pleite in Saarbrücken reiht sich ein Borussias tiefste Tiefpunkte der vergangenen drei Jahre

Am 9. Dezember 2020 standen in Madrid im Viertel Valdebebas mehrere junge Männer um ein Tablet versammelt und flippten nach einigen Minuten völlig aus. Ein großer Moment in der Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach trug sich damals im Estadio Alfredo Di Stéfano zu, wo die zweite Mannschaft von Real Madrid ihre Heimspiele austrägt. Doch in der Corona-Pandemie wichen die Profis dorthin aus – zum einen wegen der Geisterspiele, zum anderen wegen des Umbaus im Santiago Bernabéu.