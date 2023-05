Schon Tore sind rar Gladbachs schwarze Serie beim BVB dauert schon neun Jahre

Mönchengladbach · 0:1, 1:2, 0:2, 1:3, 0:3, 1:4, 0:4, 0:5, 1:6, 0:6 - all diese Ergebnisse gab es in den vergangenen 25 Jahren, wenn Gladbach in Dortmund zu Gast war. Nur ein Sieg gelang in der Zeit. Lediglich zwei der aktuellen Profis waren damals dabei.

13.05.2023, 06:48 Uhr

