Acht Gladbacher im Einsatz : Das sind die Termine von Borussias Nationalspielern

Mönchengladbach Marco Rose hat seinen Spielern, die nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, vier Tage frei gegeben. Für die acht Akteure, die auf Länderspielreise sind, stehen dagegen wichtige Spiele an. Eine Übersicht über die Termine mit Gladbacher Beteiligung.

Am Mittwoch hat Borussias Trainer Marco Rose seine Spieler, die nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, in eine Art Kurzurlaub verabschiedet. Vier Tage haben die Gladbacher nun frei, am Dienstag treffen sie sich wieder am Borussia-Park zum Training, wenn die Vorbereitungen auf das Bundesliga-Spiel nächste Woche Samstag bei Borussia Dortmund beginnen. Während sich Marcus Thuram, der am Mittwoch wieder trainieren konnte, Patrick Herrmann und Co. ein paar freie Tage gönnen können, geht es für ihre Teamkollegen bei den Nationalmannschaften nun richtig los.