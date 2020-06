Was passiert, wenn ... : Die Szenarien in Borussias Kampf um die Champions League

Mönchengladbach Wir zeigen, welche Ausbeute der Borussen aus den letzten beiden Spielen welche Konsequenzen für den Kampf um die Champions League hätte. Selbst ein Punkt könnte theoretisch reichen, sechs Zähler aber auch zu wenig sein.

Theoretisch kann der Traum von der Champions League am Samstagabend schon geplatzt sein für Borussia. Verliert das Team von Trainer Marco Rose sein Auswärtsspiel beim SC Paderborn und gewinnt Bayer Leverkusen zeitgleich (an den letzten beiden Spieltagen finden alle Partien samstags um 15.30 Uhr statt) bei Hertha BSC, wäre der Rhein-Rivale mit vier Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen im letzten Spiel.

Dieses Worst-Case-Szenario ist recht leicht beschrieben. Doch es gibt viele Varianten, die in den übrigen zwei Spielen möglich sind. Wir zeigen, was welche Ergebnisse der Gladbacher für Konsequenzen im Kampf um Platz vier haben.

Möglichkeit 1: Borussia gewinnt beide Partien Sollten Roses Mannen sowohl in Paderborn als auch eine Woche später gegen Hertha BSC siegreich sein, müssen sie darauf hoffen, dass Leverkusen einmal patzt. Nach dem Auswärtsspiel in Berlin ist Mainz 05 am letzten Spieltag zu Gast in der BayArena. Gewinnt das Team von Trainer Peter Bosz beide Spiele, ist Borussia in jedem Fall machtlos im Zweikampf. Dann wäre die letzte Hoffnung, dass RB Leipzig aus den letzten beiden Partien gegen Dortmund und in Augsburg nur höchstens einen Punkt holt.