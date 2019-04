Borussia setzt ein Zeichen : Die Spieler haben nun keine Alibis mehr

Meinung Mönchengladbach Manager Max Eberl hat sich zur Kehrtwende entschlossen. Borussia wird einen neuen Weg mit einem anderen Trainer gehen. Damit hat das Team keine Alibis mehr - und Hecking hat den Anreiz, seinem Nachfolger einen Europapokal-Teilnehmer zu übergeben.

Borussia hat sich entschieden, in der neuen Saison einen neuen Weg zu gehen, mit einem anderen Trainer. Die Tatsache an sich ist angesichts der Entwicklung der vergangenen Wochen keine Sensation. Doch dass die Entscheidung schon jetzt, sieben Spiele vor dem Ende der laufenden Spielzeit, mitgeteilt wird, ist eine.

Borussias Sportdirektor gibt Einblicke : Was Max Eberl über die Verhandlungen mit Dieter Hecking verrät

Eberl traut Hecking offenbar zu, dass er in dieser Rücksrunde die Wende noch schafft, sonst hätte es eine sofortige Trennung gegeben. Dass er damit auch ein Risiko eingeht, weiß er. Denn die Stimmung um die Personalie Hecking ist nach dem 1:3 bei Fortuna Düsseldorf sehr negativ, überhaupt schwelte es ständig an der Stelle, weil sich viele, ob zu Recht oder Unrecht, am Trainer rieben.