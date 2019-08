Borussias neue Einlaufhymne : So lief die Premiere von „Die Seele brennt“

Mönchengladbach Vor dem Spiel gegen den FC Chelsea gab es bei Borussia eine gesangliche Generalprobe. Erstmals war „Die Seele brennt“ das Einlauflied. Beim Timing gibt es noch Luft nach oben.

Am Samstag gab es für Borussia eine gesangliche Generalprobe. Bevor das Team der Borussen zum letzten Test der Vorbereitung gegen den FC Chelsea auf den Platz kam, ertönte im Borussia-Park zum ersten Mal die neue Einlaufhymne. „Die Seele brennt“ wird künftig kurz vor dem Anpfiff der Spiele im heimischen Stadion gespielt, „Die Elf vom Niederrhein“ wird von nun an kurz vor der Verkündung der Aufstellung ertönen.

Danach kündigte Aushilfs-Stadionsprecher Christian Straßburger „Die Seele brennt“ als „schönstes Lied im Fußball“ an. Vor allem die Fans in der Nordkurve hoben ihre Schals, sangen die Hymne mit. Auf den übrigen Tribünen ging es jedoch nicht so stimmungsvoll zu wie bei der bisherigen Einlaufhymne. Von den vorigen teils hitzigen Diskussionen unter den Anhängern der Borussen war jedoch nichts zu spüren, Unmutsbekundungen wie Pfiffe blieben aus. Stattdessen gab es einen kleinen Vorgeschmack darauf, dass es künftig an dieser Stelle ebenfalls emotional zugehen könnte im Borussia-Park. Die Idee der Initiatoren war, eine ähnliche Stimmung zu erzeugen, wie sie im Stadion an der Anfield Road beim FC Liverpool und seinem „You´ll never walk alone“ herrscht.