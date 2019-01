Michael Langs Borussia-Tagebuch: „Ich vermisse meine Freunde und meine Familie manchmal sehr“

Jerez de la Frontera Im dritten Teil seines Trainingslager-Tagebuchs schreibt Borussias Rechtsverteidiger, warum der Wechsel nach Gladbach für ihn eine ganz neue Erfahrung ist. Eine große Rolle dabei spielt seine Familie.

Bevor ich zur Borussia gewechselt bin, war ich noch nie so lange von Zuhause weg. Nur bei den drei großen Turnieren, die ich mit der Schweizer Nationalmannschaft bestreiten durfte, die Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2018 in Russland sowie die Europameisterschaft 2016 in Frankreich, waren bis zum diesem Zeitpunkt die einzigen Male, als ich für mehrere Wochen die Schweiz verlassen habe. Darum ist es jetzt eine neue Erfahrung für mich und ich muss sagen, dass ich meine Familie und meine Freunde manchmal schon sehr vermisse. Aber dadurch, dass ich in Mönchengladbach nicht so weit von ihnen entfernt lebe, habe ich schon das Gefühl, ihnen nah zu sein und das ist schön.